Isola dei Famosi: “Datti una calmata!”, convivenza impossibile sulla playa [VIDEO] (Di giovedì 26 maggio 2022) Un faccia a faccia al femminile su playa sgamadissima alza la tensione. La convivenza all’Isola dei Famosi è diventata impossibile. Fabrizia e Mercedesz (Mediasetplay screenshot)Gli equilibri all’Isola dei Famosi si stanno ribaltando completamente. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo ai naufraghi vipponi in Honduras. L’ultima puntata in diretta ha lasciato il pubblico di stucco con 3 addii inaspettati: Licia Nunez, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni. I tre naufraghi hanno deciso di non proseguire l’avventura per un altro mese, dato il prolungamento del reality. Intanto su playa Sgamadissima finiscono gli eliminati dai televoti, come una sorta di seconda chance. L’ultima ad approdarci è stata Mercedesz Henger che inizialmente era molto ... Leggi su specialmag (Di giovedì 26 maggio 2022) Un faccia a faccia al femminile susgamadissima alza la tensione. Laall’deiè diventata. Fabrizia e Mercedesz (Mediasetplay screenshot)Gli equilibri all’deisi stanno ribaltando completamente. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo ai naufraghi vipponi in Honduras. L’ultima puntata in diretta ha lasciato il pubblico di stucco con 3 addii inaspettati: Licia Nunez, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni. I tre naufraghi hanno deciso di non proseguire l’avventura per un altro mese, dato il prolungamento del reality. Intanto suSgamadissima finiscono gli eliminati dai televoti, come una sorta di seconda chance. L’ultima ad approdarci è stata Mercedesz Henger che inizialmente era molto ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - Disperlinglibe1 : In questa #isola e nei reality in genere, la scala dei valori viene invertita. Vengono spudoratamente favoriti due… - MarkusLaola : RT @TopolinoIT: La raccolta delle Tops Stories prosegue con la riproposta di tre pietre miliari: Topolino e lo scudo di Thor, Topolino e lo… - SardegnaAlMare : Immersione Isola Dei Cavoli, zona Villasimius ?? ?? ? # SardegnaAlMare #spiaggia #sardegna #sardinia #ichnusa… - IsolaDeiFamosi : Lo Spirito dell’Isola interrompe le attività dei Naufraghi e chiede a tutti di impegnarsi per un obiettivo comune.… -