Incendio a Stromboli sul set con Ambra Angiolini, aperta un’inchiesta: “Nella sceneggiatura non erano previste scene di fuoco” (Di giovedì 26 maggio 2022) La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), che ha competenza territoriale sulle Eolie, ha aperto un’inchiesta sull’Incendio scoppiato Nella mattinata di mercoledì 25 maggio sull’isola di Stromboli durante le riprese della fiction ‘Protezione civile‘ con protagonista Ambra Angiolini. A dirlo, all’Adnkronos, è il Procuratore facente funzione Giuseppe Adornato: “Abbiamo aperto un fascicolo sull’Incendio di Stromboli e stiamo facendo tutte le attività previste. Per capire cosa è successo. Di più non posso dire“. Intanto Vigili del fuoco e Carabinieri stanno raccogliendo delle testimonianze per ricostruire la dinamica del rogo. Oggi verranno sentiti sia il regista della fiction Marco Pontecorvo che alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), che ha competenza territoriale sulle Eolie, ha apertosull’scoppiatomattinata di mercoledì 25 maggio sull’isola didurante le riprese della fiction ‘Protezione civile‘ con protagonista. A dirlo, all’Adnkronos, è il Procuratore facente funzione Giuseppe Adornato: “Abbiamo aperto un fascicolo sull’die stiamo facendo tutte le attività. Per capire cosa è successo. Di più non posso dire“. Intanto Vigili dele Carabinieri stanno raccogliendo delle testimonianze per ricostruire la dinamica del rogo. Oggi verranno sentiti sia il regista della fiction Marco Pontecorvo che alcuni ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta inte… - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - LaStampa : Stromboli, la procura apre un’inchiesta per l’incendio divampato sul set della fiction sulla Protezione Civile con… - flaviotiravento : RT @ilgiornale: Il rogo fuori controllo sarebbe partito sul set della fiction che parla della protezione civile. Le autorità dell'isola e l… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il rogo fuori controllo sarebbe partito sul set della fiction che parla della protezione civile. Le autorità dell'isola e l… -