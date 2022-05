Graduatorie ATA, punteggio paritarie vale la metà. Il giudice chiede l’equiparazione: adeguare i bandi e graduatorie (Di giovedì 26 maggio 2022) Con ricorso un ricorrente gravava il decreto n. 50 del 2021 del Ministero dell’Istruzione, rubricato “Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, triennio scolastico 2021-2023”, nella parte in cui riconoscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria un punteggio dimezzato rispetto al servizio svolto presso istituti statali. L’amministrazione resistente si è costituita formalmente in giudizio. Si pronuncia a favore del ricorrente il TAR con sentenza del 24 maggio N. 06680/2022 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022) Con ricorso un ricorrente gravava il decreto n. 50 del 2021 del Ministero dell’Istruzione, rubricato “Indizione della procedura di aggiornamento delledi circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, triennio scolastico 2021-2023”, nella parte in cui riconoscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria undimezzato rispetto al servizio svolto presso istituti statali. L’amministrazione resistente si è costituita formalmente in giudizio. Si pronuncia a favore del ricorrente il TAR con sentenza del 24 maggio N. 06680/2022 L'articolo .

