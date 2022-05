Fisco: Mef, “Dipendenti di persone fisiche ultimi per reddito” (Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA – Nel 2020 il reddito medio da lavoro dipendente più basso, pari a 9.584 euro, risulta quello dei lavoratori Dipendenti il cui datore di lavoro è una persona fisica. Lo comunica il Mef secondo cui “il valore sale a 13.468 euro per i Dipendenti di società di persone, a 22.292 euro per i Dipendenti della pubblica amministrazione, mentre si registra il reddito medio più elevato, pari a 23.246 euro, per i Dipendenti delle società di capitali”. Il reddito imponibile nel 2020 delle partite Iva è pari a circa 18,9 miliardi di euro per un valore medio di 12.961 euro mentre l’imposta sostitutiva del 15% o 5% (per i primi cinque anni di attività) è stata pari a 2,3 miliardi di euro per un valore medio di 1.556 euro. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA – Nel 2020 ilmedio da lavoro dipendente più basso, pari a 9.584 euro, risulta quello dei lavoratoriil cui datore di lavoro è una persona fisica. Lo comunica il Mef secondo cui “il valore sale a 13.468 euro per idi società di, a 22.292 euro per idella pubblica amministrazione, mentre si registra ilmedio più elevato, pari a 23.246 euro, per idelle società di capitali”. Ilimponibile nel 2020 delle partite Iva è pari a circa 18,9 miliardi di euro per un valore medio di 12.961 euro mentre l’imposta sostitutiva del 15% o 5% (per i primi cinque anni di attività) è stata pari a 2,3 miliardi di euro per un valore medio di 1.556 euro. L'articolo L'Opinionista.

