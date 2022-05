Elisabetta Canalis | il top è corto e mostra il fisico scolpito

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il look estivo indossato daha incantato i fan: la showgirl indossa un top cortissimo che lascia scoperta la pancia. Bella, simpatica e intraprendente, la showgirl e attrice italiana è una delle donne dello spettacolo più amate dal pubblico. Avete visto il suo ultimo look? I followers sono rimasti senza fiato. Showgirl, attrice L'articolo chemusica.it.

Advertising

Fabietto83Z : @Ingestibile79 Tu ed Elisabetta Canalis dovreste fondare un vlog di cucina - bread_will_ : Il pollo all'Elisabetta Canalis - AndreaIbba16 : Poi Di Maio come ministro degli esteri mi sta piacendo ultimamente, è fidanzato con una Sarda, buongustaio. Giorgia… - hasDarkHorse : @_WhiteThiago Elisabetta Canalis approva - il_Paride : @summad981 @Pazzodiunpazzo Diego fresco vincitore del campionato Potenziali scopate: tinky winky, dipsy, la-la, po… -

... incantevole è dir poco Se la casa di Emily Ratajkowski a Los Angeles ci ha letteralmente stregati, e quella dici ha fatti innamorare, la casa di Kourtney Kardashian e Travis ...Tantissimi anche i volti noti che hanno lasciato un commento al post: da Stefania Orlando a Nicola Savino, daa Vladimir Luxuria. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare un ...La conduttrice Silvia Toffanin si commuove in diretta televisiva: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiosità ...Sabato 18 giugno, nella splendida Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica 4 a Venaria Reale (Torino) avrà luogo la dodicesima edizione di The Night of Kick and Punch, gala dedicato agli ...