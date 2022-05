De Mita pensava di morire a 87 anni Gli ultimi 7 gli sono sembrati un imprevisto

Advertising

siwel44it : RT @TempiReali: Qui quando De Mita umiliò il bomba di Rignano che con la solita arroganza e tracotanza pensava di attaccarlo meschinamente… - protoromantica : RT @TempiReali: Qui quando De Mita umiliò il bomba di Rignano che con la solita arroganza e tracotanza pensava di attaccarlo meschinamente… - TempiReali : Qui quando De Mita umiliò il bomba di Rignano che con la solita arroganza e tracotanza pensava di attaccarlo meschi… - Ivanbalne : RT @amattioli58: E’ salito alla casa del Padre. Un politico di classe. Un gigante rispetto alla mediocrità attuale. Poteva piacere o no ma… - amattioli58 : E’ salito alla casa del Padre. Un politico di classe. Un gigante rispetto alla mediocrità attuale. Poteva piacere o… -

Ma guardando indietro, che per Deera un modo per guardare anche avanti, lui negli ultimi tempi amava pure riflettere su che cosa ha significato la stagione della contestazione.che il ...Perché, pur essendo politicamente distanti, Dela chiamò al governo Mi volle al governo per togliermi dalla presidenza della Commissione Bilancio,che con me in quella posizione il ...“Pensavo che la sua determinazione gli facesse superare anche questi acciacchi. Abbassiamo la bandiera, lo ricordiamo e lo onoriamo come merita“. Così Paolo Cirino Pomicino al “Vg21 Mattina” su Canale ...L’ex Ministro ai microfoni del Vg21: «Pensavo che la sua determinazione gli facesse superare anche questi acciacchi. Abbassiamo la bandiera, lo ricordiamo e lo onoriamo come merita» «Pensavo che la su ...