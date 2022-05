Cosa si sa dell’arresto del Califfo Isis in Turchia (Di giovedì 26 maggio 2022) Il leader dello Stato islamico, Abu al Hasan al Hashimi al Qurashi, sarebbe stato arrestato dalle forze di sicurezza turche a Istanbul. La notizia sta circolando da alcune ore ed è è stata inizialmente diffusa dal sito turco OdaTV, e successivamente confermata a Bloomberg da alcuni “importanti” funzionari turchi. C’è un elemento: è sempre molto difficile verificare queste notizie rapidamente. Tant’è che Bloomberg nel pubblicare l’informazione ricevuta, specifica di non aver potuto verificare in maniera indipendente se la persona che le autorità turche hanno detto di aver catturato sia effettivamente il leader dei baghdadisti e non un esponente di minore importanza. Più volte negli anni erano circolate notizie riguardanti l’arresto o l’uccisione di varie figure di spicco dell’Is, anche dei califfi che hanno preceduto di al Qurashi, ma spesso si sono rivelate false. In alcuni casi ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Il leader dello Stato islamico, Abu al Hasan al Hashimi al Qurashi, sarebbe stato arrestato dalle forze di sicurezza turche a Istanbul. La notizia sta circolando da alcune ore ed è è stata inizialmente diffusa dal sito turco OdaTV, e successivamente confermata a Bloomberg da alcuni “importanti” funzionari turchi. C’è un elemento: è sempre molto difficile verificare queste notizie rapidamente. Tant’è che Bloomberg nel pubblicare l’informazione ricevuta, specifica di non aver potuto verificare in maniera indipendente se la persona che le autorità turche hanno detto di aver catturato sia effettivamente il leader dei baghdadisti e non un esponente di minore importanza. Più volte negli anni erano circolate notizie riguardanti l’arresto o l’uccisione di varie figure di spicco dell’Is, anche dei califfi che hanno preceduto di al Qurashi, ma spesso si sono rivelate false. In alcuni casi ...

