“Ci sono problemi”. Tina Cipollari ancora assente da UeD. Si scopre tutto sulla sua scomparsa (Di giovedì 26 maggio 2022) Novità sull’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Da un po’ di tempo l’opinionista del dating show di Maria De Filippi non sta timbrando il suo cartellino e quindi non è presente al fianco di Gianni Sperti. Subito il pubblico ha manifestato preoccupazione e anche tristezza, visto che la sua mancata presenza in studio si sta facendo sentire eccome. Alcuni hanno addirittura puntato il dito contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma ora è invece emersa tutta la verità su ciò che le è successo. Oltre a parlarvi dell’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne, del programma si è parlato anche per alcune polemiche legate alla tronista Veronica Rimondi. Per alcuni conosceva già Matteo, che ha poi scelto. Pare che i due abbiano un’amica in comune a Venezia e abbiano aspettato qualche esterna per comunicarlo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Novità sull’assenza dia Uomini e Donne. Da un po’ di tempo l’opinionista del dating show di Maria De Filippi non sta timbrando il suo cartellino e quindi non è presente al fianco di Gianni Sperti. Subito il pubblico ha manifestato preoccupazione e anche tristezza, visto che la sua mancata presenza in studio si sta facendo sentire eccome. Alcuni hanno addirittura puntato il dito contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma ora è invece emersa tutta la verità su ciò che le è successo. Oltre a parlarvi dell’assenza dia Uomini e Donne, del programma si è parlato anche per alcune polemiche legate alla tronista Veronica Rimondi. Per alcuni conosceva già Matteo, che ha poi scelto. Pare che i due abbiano un’amica in comune a Venezia e abbiano aspettato qualche esterna per comunicarlo. ...

