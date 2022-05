Calciomercato: ora è ufficiale, Mathias Olivera è un nuovo giocatore del Napoli (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Napoli ufficializza un altro colpo di mercato Dopo una lunga trattativa e le visite mediche completate a Villa Stuart arriva l’ufficialità: Mathias Olivera è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilufficializza un altro colpo di mercato Dopo una lunga trattativa e le visite mediche completate a Villa Stuart arriva l’ufficialità:è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

GiovaAlbanese : E ora #Perisic è molto più che un'idea di #calciomercato della #Juventus... - GiovaAlbanese : Il #calciomercato del #Chelsea è ancora congelato, la #Juventus vuole andare sul sicuro e rischiare: la pista… - Gazzetta_it : Inter, #Vidal anticipa l’addio. Sondaggio su Instagram per scegliere la nuova squadra - mr_kubra : RT @fcin1908it: Repubblica – Inter scatenata: preso Mkhitaryan ma è tutto pronto per Dybala - D4rkJok3er : @ADeLaurentiis La prima cosa vattene e la seconda cosa cerca di fare un buon calciomercato, cosa che fin ora non hai fatto -