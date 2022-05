BTP Italia: nuova emissione dal 20 giugno e doppio premio fedeltà (Di giovedì 26 maggio 2022) Torna Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso d’inflazione nazionale pensato per i risparmiatori individuali (persone fisiche o affini). La nuova emissione si terrà da lunedì 20 a... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 26 maggio 2022) Torna Btp, il titolo di Stato indicizzato al tasso d’inflazione nazionale pensato per i risparmiatori individuali (persone fisiche o affini). Lasi terrà da lunedì 20 a...

Advertising

classcnbc : IL NUOVO BTP ITALIA La novità del nuovo Btp Italia è il doppio premio fedeltà: il 1° corrisposto durante la vita d… - infoiteconomia : BTP Italia: nuova emissione dal 20 giugno e doppio premio fedeltà - studiomarzocchi : Ultima Ora: Tesoro, emesso nuovo Btp a 15 anni per 5 miliardi: rendimento al 3,3% #economia #italia #governo… - infoiteconomia : Btp Italia contro l'inflazione: il 20 giugno un bond del Tesoro a doppio premio e scadenza lunga - Cangiu47 : Scadenza lunga e premio doppio per il nuovo BTp Italia in arrivo -