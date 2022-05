Alla scoperta dell'antica Via della Seta: il mistero di un gruppo di tombe (Di giovedì 26 maggio 2022) Anni di scavi presso la tomba Xuewei N 1, una fossa di alto profilo sull'altopiano Qinghai - Tibet, hanno svelato diversi misteri. Scopri di piu'. (XINHUA) 26 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Anni di scavi presso la tomba Xuewei N 1, una fossa di alto profilo sull'altopiano Qinghai - Tibet, hanno svelato diversi misteri. Scopri di piu'. (XINHUA) 26 maggio 2022

