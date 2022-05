Albe, dopo Amici 21 la sorpresa di Serena per il suo compleanno (Di giovedì 26 maggio 2022) Albe e Serena dopo Amici, come procede? Cantante e ballerina dell’edizione che si è appena conclusa e ha visto il trionfo di Luigi Strangis sono ancora una coppia anche se presto dovranno vivere a distanza il loro rapporto. Durante la finale, infatti, lei ha vinto una borsa di studio per la Ailey School di New York. Senza dubbio una gran bell’occasione per Serena, che per un anno avrà la possibilità di studiare gratuitamente tutti gli stili di danza, dal classico al moderno. La costringerà però a trasferirsi dall’altra parte del mondo per 12 mesi, periodo in cui sarà costretta a stare lontana dal fidanzato conosciuto nella scuola più famosa della tv. Albe Serena dopo Amici: la sorpresa documentata su ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022), come procede? Cantante e ballerina dell’edizione che si è appena conclusa e ha visto il trionfo di Luigi Strangis sono ancora una coppia anche se presto dovranno vivere a distanza il loro rapporto. Durante la finale, infatti, lei ha vinto una borsa di studio per la Ailey School di New York. Senza dubbio una gran bell’occasione per, che per un anno avrà la possibilità di studiare gratuitamente tutti gli stili di danza, dal classico al moderno. La costringerà però a trasferirsi dall’altra parte del mondo per 12 mesi, periodo in cui sarà costretta a stare lontana dal fidanzato conosciuto nella scuola più famosa della tv.: ladocumentata su ...

Advertising

Fedewendy46 : @divadihwera dopo Matti e Chri, c'era serenuccia per me, il team Todaro era un po' casa. Poi Albe è impossibile non… - CHENBAE45959461 : RT @its__unre4ll: Serena che piange rivedendo Albe dopo solo una settimana di lontananza mi ricorda molto qualcuno - serexalbe_ : RT @stralberello: Alla faccia di tutti quelli che criticavano serena dicendo che non ama veramente albe e stava con lui solo per hype. Becc… - heartsjealous : RT @stralberello: Alla faccia di tutti quelli che criticavano serena dicendo che non ama veramente albe e stava con lui solo per hype. Becc… - masonounafataa : RT @its__unre4ll: Serena che piange rivedendo Albe dopo solo una settimana di lontananza mi ricorda molto qualcuno -