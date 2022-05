Addio a Ciriaco De Mita | il leader di Nusco è morto questa mattina

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’presso un clinica in Irpinia,De. Ildinonché primo cittadino del comune suddetto aveva 94 anni. Lo scorso 4 aprile è stato ricoverato presso il “Moscati” di Avellino per accertamenti neurologici. Nel febbraio del 2022, proprio poco dopo il suo compleanno, il primo cittadino di(sua cittadina di origine) era stato ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino e operato d’urgenza per una frattura al femore. Dopo i fatti accaduti lo scorso aprile, Deè stato trasferito presso un centro di riabilitazione, oggi la notizia della sua scomparsa. Defuori pericolo, trasferito in una clinica per la ...