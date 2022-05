Abusi su minori nel clero | i vescovi | ok a primo report Ma niente task force indipendente

Advertising

DavideSperanza_ : RT @valigiablu: Rendere la GPA “reato universale” non risolve niente. Regolamentare consentirebbe di evitare gli abusi e le incertezze norm… - QuinziUgo : RT @donMarcoVitale: Questioni aperte: tutela minori e fragili, indagine autonoma sugli abusi, seminari, 8x1000, sinodalità, rapporto tra Ch… - f4crnetwork : LE MINI INTERVISTE - PRIMAVERA DEI DIRITTI Vi aspettiamo oggi alle 19:00 sulla pagina facebook del @f4crnetwork con… - fabiocruccu : LE MINI INTERVISTE - PRIMAVERA DEI DIRITTI Vi aspettiamo oggi alle 19:00 sulla pagina facebook del @f4crnetwork con… - fabiobellentani : RT @donMarcoVitale: Questioni aperte: tutela minori e fragili, indagine autonoma sugli abusi, seminari, 8x1000, sinodalità, rapporto tra Ch… -

... dalle vittime degli, oltre che dal gesuita tedesco Hans Zollner, membro della Pontificia commissione per la protezione dei. Tuttavia, se la priorità dai vescovi si concentra su un'......una "casa rifugio" in grado di accogliere dieci donne con figlicostrette a lasciare la propria abitazione per maltrattamenti ee di un centro di accoglienza per donne con figli...Un uomo di oltre 70 anni, residente in provincia di Udine, è stato arrestato in flagranza di reato nell'ambito di un'attività di contrasto internazionale sugli abusi sessuali nei confronti di minori o ...Il rapporto sarà realizzato attraverso i centri di ascolto diocesani e non avvalendosi di studi legali terzi come in Francia. Per i presuli riuniti in assemblea priorità alla prevenzione ...