Technohull | cantiere greco al debutto al Salone Nautico di Venezia 2022

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 25 maggio 2022) I gommoni, caratterizzati da notevole eleganza e sportività, fanno per la prima volta il loroin un boat show italiano, e lo fanno in grande stile, prendendo parte aldiche si terrà dal 28 maggio al 5 giugno. Il nuovo, inaugurato di recente su una superficie di 200 mila mq, di cui 12 mila sono coperti, ha dato il via ad una nuova epoca storica per, che si presenta all’eventono con i due modelli di maggior successo: stiamo parlando dello sportivo GT7 e del confortevole Explorer 40. Alsarà presente anche Mennyacht, rappresentante ufficialenella regione. IlGT7 Il GT7, con i suoi 7,8 metri di lunghezza, ...