Strage di bambini in una scuola in Texas

Advertising

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - mariocalabresi : Dopo la strage di 19 bambini e due maestre, il discorso più potente è di un mito del basket americano che ha il cor… - Agenzia_Ansa : 'Sono stanco, dobbiamo agire' sulle armi. Lo afferma Joe Biden rivolgendosi agli americani dopo la strage nella scu… - pacifistavero : RT @Storie_in_1_cip: @HuffPostItalia Stavolta vi vengono a cercare.. Comunque 8 anni fa la pensavate diversamente: ?? Comunque in Iraq è st… - fabiobellentani : RT @ROBZIK: Il nuovo massacro dell’America a mano armata. Il killer ha ucciso 19 bambini e 2 adulti alla #RobbElementaryschool di #Uvalde… -

I morti sono oltre 6300, solo quest'anno, con un conteggio esatto ancora impossibile perché ancora si contano le vittime, per ora sono 18, dellaalla scuola elementare in Texas di ieri.E come si fa a non provarli sinceramente dolore e sgomento di fronte alladeifucilati in classe Ma presto gran parte della pubblica opinione del Texas e di altri Stati americani ...L'America sotto shock per la strage alla scuola elementare di Uvalde, in Texas. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 ...Kiev, 25 mag. (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso le proprie condoglianze ai parenti dei bambini uccisi nella scuola elementare di Uvalde, in Texas. Lo riporta la Cnn.