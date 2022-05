Strage di bambini in una scuola elementare in Texas: uccise 21 persone, 19 sono bambini (Di mercoledì 25 maggio 2022) Come tutte le mattine i bambini erano pronti per iniziare una nuova giornata. Sveglia all’alba, colazione, zainetto pronto e con i genitori si sono diretti tranquillamente a scuola. Dopo aver dato un bacio alla mamma e al papà, i bimbi sono entrati in classe. Nessuno si sarebbe mai aspettato quello che è successo dopo. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un ragazzino di 18 anni sarebbe stato capace di fare ciò che ha fatto. Leggi anche: Roma, travolge con l’auto due fratelli di 8 e 16 anni e poi scappa senza soccorrerli La Strage a Uvalde, Texas Come i bambini, il ragazzo di 18 anni, il killer, si è svegliato e si è diretto verso la scuola. Tranquillo e inosservato è entrato dentro l’edificio. Non aveva però uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Come tutte le mattine ierano pronti per iniziare una nuova giornata. Sveglia all’alba, colazione, zainetto pronto e con i genitori sidiretti tranquillamente a. Dopo aver dato un bacio alla mamma e al papà, i bimbientrati in classe. Nessuno si sarebbe mai aspettato quello che è successo dopo. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un ragazzino di 18 anni sarebbe stato capace di fare ciò che ha fatto. Leggi anche: Roma, travolge con l’auto due fratelli di 8 e 16 anni e poi scappa senza soccorrerli Laa Uvalde,Come i, il ragazzo di 18 anni, il killer, si è svegliato e si è diretto verso la. Tranquillo e inosservato è entrato dentro l’edificio. Non aveva però uno ...

