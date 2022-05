Sparatoria Texas, vittime erano tutte della stessa classe (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – tutte le vittime della strage della paratoria elementare di Uvalde, in Texas, erano della stessa classe. Salvador Rolando Ramos, il 18enne autore della strage, infatti si è barricato nell’aula dove ha ucciso 19 bambini di 10 anni e due insegnanti. Lo ha dichiarato alla Cnn Chris Olivarez, portavoce del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas. “Questo mostra la completa malvagità dell’assalitore”, ha aggiunto, spiegando che mentre Ramos sparava all’interno dell’aula, gli agenti entrati nell’edificio hanno messo in salvo i bambini e gli insegnanti nascosti nelle altre aule. Poi hanno cercato di entrare con la forza nell’aula dove era barricato Ramos, successivamente rimasto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) –lestrageparatoria elementare di Uvalde, in. Salvador Rolando Ramos, il 18enne autorestrage, infatti si è barricato nell’aula dove ha ucciso 19 bambini di 10 anni e due insegnanti. Lo ha dichiarato alla Cnn Chris Olivarez, portavoce del dipartimento di Pubblica Sicurezza del. “Questo mostra la completa malvagità dell’assalitore”, ha aggiunto, spiegando che mentre Ramos sparava all’interno dell’aula, gli agenti entrati nell’edificio hanno messo in salvo i bambini e gli insegnanti nascosti nelle altre aule. Poi hanno cercato di entrare con la forza nell’aula dove era barricato Ramos, successivamente rimasto ...

Agenzia_Ansa : Sono 15 i morti della sparatoria alla scuola elementare del Texas, di cui 14 studenti e un insegnante. Il killer è… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : Il senatore del Texas Roland Gutierrez ha detto che i ranger dello stato lo hanno informato che il bilancio della s… - luca_politano : RT @StorieASpicchi: Ieri mattina, in una scuola elementare di Uvalde, Texas, 19 bambini e un’insegnante sono stati uccisi in una sparatoria… - pattrouge : RT @rtl1025: ?? I bambini e le due maestre uccise nella sparatoria in #Texas erano tutti nella stessa classe, una quarta (frequentata di sol… -