Sicilia: linea Palermo-Agrigento, al via abbonamenti-ristoro per disagi da maltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Palermo, 25 mag. (Adnkronos) - Come disposto dalla Regione Siciliana, che ha finanziato l'intervento, Trenitalia ha avviato le procedure rivolte agli utenti della linea Palermo-Agrigento per richiedere gli abbonamenti a titolo di ristoro sui disagi patiti negli scorsi mesi. In particolare, l'iniziativa della Regione segue gli eventi meteorologici tra novembre e dicembre 2021. Sono ammessi tutti i titolari di abbonamenti regionali, validi dal primo novembre al 31 dicembre 2021, con specifiche località di origine e destinazione lungo la tratta. «L'iniziativa si inserisce - dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone - nel più ampio cambio di passo che il governo Musumeci sta attuando in ambito ferroviario: da una ...

