Sfuma un obiettivo del Napoli: è a un passo dal Bayer Leverkusen (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il mercato estivo entra sempre più nel vivo e il Napoli non intende farsi trovare impreparato. Dopo aver chiuso per le trattative per portare Kvaratskhelia e Mathias Olivera all’ombra del Vesuvio, gli azzurri stanno sondando diversi giocatori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nelle scorse settimane, il nome di Adam Hlozek, attaccante dello Sparta Praga, era stato accostato più volte agli azzurri, ma ora il futuro dell’attaccante classe 2002 sembra essere scritto in maniera definitiva. Adam Hlozek (Photo by MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images) Mercato Napoli, Sfuma Hlozek: i dettagli Secondo quanto riportato dal giornalista tedesco Patrick Berger, l’attaccante ceco è pronto a trasferirsi al Bayer Leverkusen. Lo Sparta Praga, attuale squadra del giocatore, incasserà 13 ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il mercato estivo entra sempre più nel vivo e ilnon intende farsi trovare impreparato. Dopo aver chiuso per le trattative per portare Kvaratskhelia e Mathias Olivera all’ombra del Vesuvio, gli azzurri stanno sondando diversi giocatori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nelle scorse settimane, il nome di Adam Hlozek, attaccante dello Sparta Praga, era stato accostato più volte agli azzurri, ma ora il futuro dell’attaccante classe 2002 sembra essere scritto in maniera definitiva. Adam Hlozek (Photo by MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images) MercatoHlozek: i dettagli Secondo quanto riportato dal giornalista tedesco Patrick Berger, l’attaccante ceco è pronto a trasferirsi al. Lo Sparta Praga, attuale squadra del giocatore, incasserà 13 ...

