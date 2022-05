Ruby, torna l'assalto giudiziario sul Cav: la richiesta-choc della toga (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Berlusconi decise di pagare per il silenzio e le menzogne" di Ruby e delle altre ragazze che animavano le feste: questa l'accusa che la Procura di Milano muove contro il leader di Forza Italia nell'ambito del processo sul caso Ruby Ter. Tra gli imputati non solo il Cav ma anche Karima El Mahroug, meglio conosciuta come Ruby, e altre 26 persone tra "ex olgettine", modelle e personaggi noti ospiti della villa San Martino ad Arcore. Durante la seconda requisitoria, il pm Luca Gaglio ha portato sul banco nuove accuse. La prima invece, con la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, si era tenuta il 18 maggio scorso. I pm Gaglio e Siciliano - come riporta FanPage - hanno chiesto per Berlusconi sei anni di reclusione per corruzione in atti giudiziari e la confisca per 10 milioni e 800 mila euro. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Berlusconi decise di pagare per il silenzio e le menzogne" die delle altre ragazze che animavano le feste: questa l'accusa che la Procura di Milano muove contro il leader di Forza Italia nell'ambito del processo sul casoTer. Tra gli imputati non solo il Cav ma anche Karima El Mahroug, meglio conosciuta come, e altre 26 persone tra "ex olgettine", modelle e personaggi noti ospitivilla San Martino ad Arcore. Durante la seconda requisitoria, il pm Luca Gaglio ha portato sul banco nuove accuse. La prima invece, con la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, si era tenuta il 18 maggio scorso. I pm Gaglio e Siciliano - come riporta FanPage - hanno chiesto per Berlusconi sei anni di reclusione per corruzione in atti giudiziari e la confisca per 10 milioni e 800 mila euro. Per ...

