Roland Garros 2022, Nadal domina Moutet in tre set e approda al terzo turno (Di mercoledì 25 maggio 2022) Rafael Nadal ha superato Corentin Moutet attraverso il punteggio di 6-3, 6-1, 6-4, conquistando il pass per il terzo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Prestazione autorevole, seppur non eccezionale, del fenomenale maiorchino, in continuità con quanto visto al debutto con Jordan Thompson. Alla ricerca del suo tennis sul rosso parigino, ormai vera e propria casa dopo Manacor, l’iberico non ha lasciato scampo a un Moutet creativo, ma sin troppo a corrente alternata per impensierire il tredici volte campione a Parigi. Soltanto parzialmente preoccupanti alcuni black-out di concentrazione dello spagnolo a punteggio oramai acquisito, seppur umani…anche per un alieno come lui. Nadal, dopo aver sconfitto senza problemi il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Rafaelha superato Corentinattraverso il punteggio di 6-3, 6-1, 6-4, conquistando il pass per ildel tabellone principale del. Prestazione autorevole, seppur non eccezionale, del fenomenale maiorchino, in continuità con quanto visto al debutto con Jordan Thompson. Alla ricerca del suo tennis sul rosso parigino, ormai vera e propria casa dopo Manacor, l’iberico non ha lasciato scampo a uncreativo, ma sin troppo a corrente alternata per impensierire il tredici volte campione a Parigi. Soltanto parzialmente preoccupanti alcuni black-out di concentrazione dello spagnolo a punteggio oramai acquisito, seppur umani…anche per un alieno come lui., dopo aver sconfitto senza problemi il ...

