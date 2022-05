Record presenze Serie A: la classifica dei calciatori (Di mercoledì 25 maggio 2022) La classifica dei giocatori più presenti nella storia della Serie A: Buffon al 1° posto, Handanovic primo fra i giocatori in attività nel massimo campionato Chi detiene il Record più partite in Serie A? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati i calciatori che hanno collezionato più presenze nel massimo campionato italiano di calcio. Record presenze Serie A: Gianluigi Buffon, scendendo in campo con la maglia della Juventus nel Derby della Mole del 4 luglio 2020, ha ottenuto il primato assoluto, e guida la classifica con 657 presenze in Serie A con le casacche di Parma e Juventus. Alle sue spalle lo storico ex primatista Paolo Maldini, fermatosi a 647 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladei giocatori più presenti nella storia dellaA: Buffon al 1° posto, Handanovic primo fra i giocatori in attività nel massimo campionato Chi detiene ilpiù partite inA? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati iche hanno collezionato piùnel massimo campionato italiano di calcio.A: Gianluigi Buffon, scendendo in campo con la maglia della Juventus nel Derby della Mole del 4 luglio 2020, ha ottenuto il primato assoluto, e guida lacon 657inA con le casacche di Parma e Juventus. Alle sue spalle lo storico ex primatista Paolo Maldini, fermatosi a 647 ...

