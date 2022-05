Putin ha aperto il vaso di Pandora delle atrocità, la risposta non può essere una pace senza dignità degli sconfitti (Di mercoledì 25 maggio 2022) In uno dei miti greci più studiati si racconta che Pandora, la prima donna che Zeus aveva donato agli uomini, possedesse un vaso, donatole direttamente dal Re degli Dèi, che le aveva però proibito di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022) In uno dei miti greci più studiati si racconta che, la prima donna che Zeus aveva donato agli uomini, possedesse un, donatole direttamente dal ReDèi, che le aveva però proibito di ...

Advertising

Dissocillo : RT @vlastablom: Ieri Draghi ha riferito del colloquio con Putin alla TV. Nn credo che Putin abbia detto: il gas per l'Italia rane aperto, c… - Henry_9990 : RT @vlastablom: Ieri Draghi ha riferito del colloquio con Putin alla TV. Nn credo che Putin abbia detto: il gas per l'Italia rane aperto, c… - incaxxatonero : RT @vlastablom: Ieri Draghi ha riferito del colloquio con Putin alla TV. Nn credo che Putin abbia detto: il gas per l'Italia rane aperto, c… - VivoLibera : RT @vlastablom: Ieri Draghi ha riferito del colloquio con Putin alla TV. Nn credo che Putin abbia detto: il gas per l'Italia rane aperto, c… - Gavino14182179 : @RaiNews All'amico (non compagno )Laurov in più occasioni ho chiesto dove eri quando Boris Ielsin preparava rotto q… -