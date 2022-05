Preghiera del mattino del 25 Maggio 2022 | “Aiutaci ad essere Tua immagine”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... dall'altra parte essa ci insegna a non rimanere inerti in una passiva attesaritorno... Con queste parole non si vuole assolutamente mettere in secondo piano la, che è senz'altro ......15), e ogni spiritualità degna di questo nome, ha sempre trovato lontano dal frastuono, da ogni verbosità vana, il clima più adatto per la, per il contatto intimo con Dio. Uno dei padri...Lo racconta Beda il venerabile nella sua agiografia. Io, che un mosciame di delfino come tradizione ligure comanda(va) mai sono riuscito a mangiarlo, lo ringrazio per questo magnifico esempio di onniv ...Sant’Antonio, secondo la tradizione popolare, diede una preghiera ad una povera donna che cercava aiuto contro le tentazioni del demonio.