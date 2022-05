Per diventare cyber fighters di Killnet si può compilare un form (Di mercoledì 25 maggio 2022) Killnet sta reclutando hacker. Facendo un giro sulla chat Telegram di uno dei gruppi di hacktivisti che con gli attacchi diretti contro l’Italia sferrati anche grazie alla sua costola Legion, possiamo trovare un’annuncio: «Per partecipare nella cyber operazione individuale “Panopticon”, annunciamo la raccolta di 3 mila cyber fighters nelle prossime 72 ore! Chiunque si consideri parte del movimento di hacking Killnet, entri nel canale Telegram @Legion Russia e resti in attesa delle istruzioni!». Questo messaggio con rimando diretto al canale Telegram di Legion compare nel pomeriggio di ieri, 24 maggio, seguito – a distanza di un paio d’ore – dal link di un form da compilare per iniziare a collaborare con gli hacker di Killent. LEGGI ANCHE >>> Hacker di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 maggio 2022)sta reclutando hacker. Facendo un giro sulla chat Telegram di uno dei gruppi di hacktivisti che con gli attacchi diretti contro l’Italia sferrati anche grazie alla sua costola Legion, possiamo trovare un’annuncio: «Per partecipare nellaoperazione individuale “Panopticon”, annunciamo la raccolta di 3 milanelle prossime 72 ore! Chiunque si consideri parte del movimento di hacking, entri nel canale Telegram @Legion Russia e resti in attesa delle istruzioni!». Questo messaggio con rimando diretto al canale Telegram di Legion compare nel pomeriggio di ieri, 24 maggio, seguito – a distanza di un paio d’ore – dal link di undaper iniziare a collaborare con gli hacker di Killent. LEGGI ANCHE >>> Hacker di ...

