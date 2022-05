Oltre 200 mila studenti hanno vissuto in prima persona una sparatoria nella loro scuola in USA. E la scia di sangue non sembra avere una fine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Salvador Ramos si è svegliato, si è vestito ed è uscito. Ha preso l’auto ed è arrivato al suo liceo. Ma non è andato in classe. Si è diretto verso la scuola elementare, situata nello stesso complesso. È entrato nell’istituto e ha fatto una strage di bambini il cui numero ufficiale è ancora incerto. Il ragazzo, si è quindi barricato dentro la scuola, dove è stato ucciso dalla polizia. Un gesto “atroce e incomprensibile”, ha detto il governatore Abbott. Una nuova Sandy Hook, dieci anni dopo, stavolta a Uvalde, in Texas, a trenta chilometri dal confine con il Messico. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 maggio 2022) Salvador Ramos si è svegliato, si è vestito ed è uscito. Ha preso l’auto ed è arrivato al suo liceo. Ma non è andato in classe. Si è diretto verso laelementare, situata nello stesso complesso. È entrato nell’istituto e ha fatto una strage di bambini il cui numero ufficiale è ancora incerto. Il ragazzo, si è quindi barricato dentro la, dove è stato ucciso dalla polizia. Un gesto “atroce e incomprensibile”, ha detto il governatore Abbott. Una nuova Sandy Hook, dieci anni dopo, stavolta a Uvalde, in Texas, a trenta chilometri dal concon il Messico. ...

