Marracash | «La relazione con Elodie non è finita»

Advertising

IsaeChia : Marracash parla del presunto ritorno di fiamma con Elodie: “Non abbiamo una relazione come la intendono gli altri m… - fanpage : Marracash si espone sul rapporto con Elodie ?? - miIIeuniversii : A me piaceva ai tempi di amici. Le canzoni che fa ora appunto sono quasi solo hit estive ma niente di più. Verranno… -

Non si tratta di unadestinata ad occupare caselle predefinite ma ad andare oltre. Il bene c'è, confermama il loro rapporto non può essere incasellato. 'Il nostro rapporto esiste ...Una sorta di autoanalisi in cuisi apre, confessando le sue paure, i suoi, appunto, dubbi. su ciò che desidera davvero, su ciò che conta e cosa no, sulla possibilità di avere una...Quelle immagini erano la messa in scena della fine del loro amore, che aveva ucciso gli amanti e la loro relazione, ma si era trasformato in altro. Di questo «altro», ha parlato oggi per la prima ...Così, nel corso dell’intervista con Il Corriere della Sera, Marracash spiega che il rapporto tra lui ed Elodie esiste ma è difficile da spiegare a chi è abituato ad etichettare tutto. Non si tratta di ...