L’olio e la sua anima: un patrimonio da gustare e scoprire (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’olivicoltura nella tradizione, le tecniche e il laboratorio di assaggio nel progetto per la valorizzazione delL’olio nelle scuole. L’esperienza teorica e pratica ha visto protagonisti circa 100 studenti dell’Ipseoa E. Gagliardi” di Vibo. L’iniziativa, promossa dal segretario generale delle tre Camere di Commercio di Vibo, Catanzaro e Crotone, Bruno Calvetta, ha interessato altri istituti alberghieri e di agraria dei rispettivi territori (con oltre 400 studenti coinvolti). L’olivicoltura, le caratteristiche organolettiche e la qualità delL’olio, l’abbinamento con i piatti, la sostenibilità ambientale, le innovazioni tecniche nell’agricoltura. Sono stati tra i principali temi affrontati dagli studenti dell’Ipseoa “E. Gagliardi” di Vibo Valentia, nell’ambito del progetto sulla valorizzazione delL’olio nelle scuole. Organizzato ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’olivicoltura nella tradizione, le tecniche e il laboratorio di assaggio nel progetto per la valorizzazione delnelle scuole. L’esperienza teorica e pratica ha visto protagonisti circa 100 studenti dell’Ipseoa E. Gagliardi” di Vibo. L’iniziativa, promossa dal segretario generale delle tre Camere di Commercio di Vibo, Catanzaro e Crotone, Bruno Calvetta, ha interessato altri istituti alberghieri e di agraria dei rispettivi territori (con oltre 400 studenti coinvolti). L’olivicoltura, le caratteristiche organolettiche e la qualità del, l’abbinamento con i piatti, la sostenibilità ambientale, le innovazioni tecniche nell’agricoltura. Sono stati tra i principali temi affrontati dagli studenti dell’Ipseoa “E. Gagliardi” di Vibo Valentia, nell’ambito del progetto sulla valorizzazione delnelle scuole. Organizzato ...

Advertising

tvoggi : TUTTOPIZZA, PRESENTATO IL MUSEO PERMANENTE DELLA PIZZA La pizza è uno degli alimenti più sani dell’agricoltura ital… - FrancoLaratta : @bebboamoroso @mina @Mina_unofficial Un pezzo meraviglioso, per la musica e le parole. Canzone elegantissima nella… - AndreaBattilani : RT @DIXI_srl: SGRAS STOP è lo sgrassatore firmato DIXI Divisione Chimica! ?? ELEVATO POTERE EMULSIONANTE : provoca il distacco delle contami… - DIXI_srl : SGRAS STOP è lo sgrassatore firmato DIXI Divisione Chimica! ?? ELEVATO POTERE EMULSIONANTE : provoca il distacco del… - IesuAnna : RT @Pinucci63757977: Al Bano è incazzato: non trova braccia per la sua produzione di olio e vino per colpa del reddito di cittadinanza e so… -