Advertising

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Lo scoop di Report sulla strage di Capaci e le perquisizioni della Dia - sulsitodisimone : Lo scoop di Report sulla strage di Capaci e le perquisizioni della Dia - paolo1957 : RT @_the_lobster_: @Dom90Vit @lucianocapone report funziona fino a quando non parla di qualcosa che tu conosci bene. quando accade ne noti… - PaoloRecepit1 : Report/Ranucci scoop su Capaci/delle Chiaie: tanto rumore per nulla? Chissà perché la redazione della tx non trova… - SteveBurst : L'ITALIA un paese completamente FALLITO e CORROTTO! -

La stessa Fnsi spiega che 'le perquisizioni nella redazione die a casa dell'inviato Paolo Mondani ripropongono l'urgenza di approvare norme più efficaci a tutela delle fonti e del segreto ......7% del 2019 al 24,5% del 2020) - spiega il- . Un decremento consistente di contribuenti si ...Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER) Causale: Donazione per Estense.com -...A report from Accenture and Harvard Business School has found that better utilisation of ‘hidden workers’ could significantly alleviate labour shortages. Hidden workers are those who’s capacity to ...AGI - A poche ore dalla messa in onda della puntata che Report ha dedicato ai 30 anni dalla strage di Capaci, scoppia la polemica politica dopo la decisione della procura di Caltanissetta di spedire l ...