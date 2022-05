Kate Moss difende Johnny Depp: «Non mi ha mai fatta cadere dalle scale». E l’attore torna ad accusare Amber Heard – Il video (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Non mi ha mai spinto, presa a calci o buttata giù dalle scale»,. Sono queste le parole della ex top model Kate Moss durante la sua breve deposizione video in apertura della 22esima giornata del processo in Tribunale che vede coinvolti Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard. Moss ha avuto una relazione con l’attore tra il 1994 il 1998 e ha smentito la notizia, lanciata da Amber Heard, secondo cui Depp l’aveva fatta cadere dalle scale. Durante la deposizione ha raccontato della vacanza con l’attore in Giamaica. Un giorno, mentre uscivano di casa, avrebbe cominciato a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Non mi ha mai spinto, presa a calci o buttata giù»,. Sono queste le parole della ex top modeldurante la sua breve deposizionein apertura della 22esima giornata del processo in Tribunale che vede coinvoltie la ex moglieha avuto una relazione contra il 1994 il 1998 e ha smentito la notizia, lanciata da, secondo cuil’aveva. Durante la deposizione ha raccontato della vacanza conin Giamaica. Un giorno, mentre uscivano di casa, avrebbe cominciato a ...

