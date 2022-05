Isola dei famosi: arriva la conferma shock (Di mercoledì 25 maggio 2022) Colpo di scena a L’Isola dei famosi: Soleil Sorgè dopo la Pupa e il secchione è pronta per sbarcare in Honduras. E’ davvero un’edizione particolare questa di quest’anno dell’Isola dei famosi. I concorrenti vanno e vengono e pare che nelle ultime ore un’ex gieffina potrebbe sbarcare in Honduras. Di chi stiamo parlando? Di Soleil Sorgè. nuovi concorrenti in arrivo a l’Isola dei famosi (web)Assieme a lei sbarcherà un’altra ex naufraga, vale a dire Vera Gemma. I due nomi erano stati accostati al reality show di Canale Cinque già nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni e ora è arrivata la conferma. Ma andiamo a vedere i dettagli. In arrivo nuovi concorrenti sull’Isola dei famosi Sono in arrivo due ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Colpo di scena a L’dei: Soleil Sorgè dopo la Pupa e il secchione è pronta per sbarcare in Honduras. E’ davvero un’edizione particolare questa di quest’anno dell’dei. I concorrenti vanno e vengono e pare che nelle ultime ore un’ex gieffina potrebbe sbarcare in Honduras. Di chi stiamo parlando? Di Soleil Sorgè. nuovi concorrenti in arrivo a l’dei(web)Assieme a lei sbarcherà un’altra ex naufraga, vale a dire Vera Gemma. I due nomi erano stati accostati al reality show di Canale Cinque già nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni e ora èta la. Ma andiamo a vedere i dettagli. In arrivo nuovi concorrenti sull’deiSono in arrivo due ...

Advertising

blogtivvu : Laura Maddaloni ha litigato con il fratello? Il chiarimento dopo l’Isola dei Famosi e l’ipotesi GF Vip… - AjeebaMalik : Isola dei Famosi, ex naufrago rovista nei cassonetti (foto): piovono critiche - ficorosso : @3_lorella Sai quanta gente dei paesi montani.sono impazziti, per le dure condizioni di vita, tra cui un mio parent… - ThomasRawland2 : RT @polemicosa101: Ricapitolando: - protagonista al GFVIP6 - Verissimo x2 - giudice alla Pupa e il Secchione - Le Iene - ha lanciato la su… - thescvientist : ho letto del ragazzo all’isola dei famosi che ha abbandonato perché non voleva rimanere troppo indietro con l’unive… -