Incendio a Stromboli, in fiamme cinque ettari di macchia mediterranea. Il rogo forse partito dal set della fiction con Ambra Angiolini (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un Incendio è divampato a Stromboli, nelle Eolie, propagandosi a causa del vento di Scirocco nel centro abitato di San Vincenzo fino a raggiungere la zona di Sciar. Almeno cinque ettari di macchia mediterranea è andata in cenere. Sono intervenuti un canadair e un elicottero dei vigili del fuoco. Non è ancora chiaro da dove si sia propagato il rogo, ma una delle prime ipotesi dei carabinieri è che sia divampato durante le riprese della fiction sulla Protezione civile. Dagli inizi del mese la troupe diretta dal regista Marco Pontecorvo sta girando nell’isola delle Eolie con protagonista Ambra Angiolini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Unè divampato a, nelle Eolie, propagandosi a causa del vento di Scirocco nel centro abitato di San Vincenzo fino a raggiungere la zona di Sciar. Almenodiè andata in cenere. Sono intervenuti un canadair e un elicottero dei vigili del fuoco. Non è ancora chiaro da dove si sia propagato il, ma una delle prime ipotesi dei carabinieri è che sia divampato durante le ripresesulla Protezione civile. Dagli inizi del mese la troupe diretta dal regista Marco Pontecorvo sta girando nell’isola delle Eolie con protagonistaL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

repubblica : A Stromboli fiction sulla Protezione civile ma sull'isola scoppia un incendio e arriva quella vera [di Fabrizio Ber… - AngelSanto22 : #Incendio a #Stromboli , in fiamme cinque ettari di macchia mediterranea. Il rogo forse partito dal set della… - ilfattovideo : Incendio a Stromboli, in fiamme cinque ettari di macchia mediterranea. Il rogo forse partito dal set della fiction… - aureliobosa : Fiamme a Stromboli, brucia il set della fiction con Ambra Angiolini sulla protezione civile. T'appartengo ed io t'i… - Pira6819 : RT @Nonha_stata: Stromboli, vasto incendio provocato dalla troupe di una fiction sulla protezione civile. È andata bene che non giravano '… -