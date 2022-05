Il supermercato preferito dagli italiani (non è la Lidl!) secondo la rilevazione di Altroconsumo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per fare la spesa, gli italiani optano per la grande distribuzione: il supermercato preferito secondo una rilevazione di Altroconsumo su un campione di 9.000 individui è Esselunga. Questo a livello nazionale, perché per esattezza, alcuni consumatori preferiscono rivolgersi ai supermercati locali, la Pewex su tutti, ma è una catena romana. Allargando, invece, la categoria e considerando i discount, la classifica si fa più interessante. Sebbene sia pleonastico ricordare che sarebbe opportuno prediligere i produttori di zona per garantire sulla tavola alimenti freschi, genuini e a chilometro zero, spesso il portafoglio richiede un occhio di riguardo. Proprio per questo, gli esercizi che offrono merce a prezzi inferiori rispetto ad altri negozi, attirano come calamite le famiglie e non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per fare la spesa, glioptano per la grande distribuzione: ilunadisu un campione di 9.000 individui è Esselunga. Questo a livello nazionale, perché per esattezza, alcuni consumatori preferiscono rivolgersi ai supermercati locali, la Pewex su tutti, ma è una catena romana. Allargando, invece, la categoria e considerando i discount, la classifica si fa più interessante. Sebbene sia pleonastico ricordare che sarebbe opportuno prediligere i produttori di zona per garantire sulla tavola alimenti freschi, genuini e a chilometro zero, spesso il portafoglio richiede un occhio di riguardo. Proprio per questo, gli esercizi che offrono merce a prezzi inferiori rispetto ad altri negozi, attirano come calamite le famiglie e non ...

