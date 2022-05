Grandine come sassi, vigneti devastati dal maltempo: 'Tutto distrutto. Spazzato via il lavoro di un anno' (Di mercoledì 25 maggio 2022) 'vigneti, mais, ciliegi, ulivi, asparagi e tutte le coltivazioni del territorio azzerate. Danni ingentissimi. La nostra economia è in ginocchio dopo la tempesta perfetta di ieri sera': inizia così il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) ', mais, ciliegi, ulivi, asparagi e tutte le coltivazioni del territorio azzerate. Danni ingentissimi. La nostra economia è in ginocchio dopo la tempesta perfetta di ieri sera': inizia così il ...

Advertising

leggoit : #Treviso Grandine come sassi, vigneti devastati dal maltempo: «Tutto distrutto. Spazzato via il lavoro di un anno» - BergamHuskyy : @giadi00 Grandine come non ci fosse un domani! Già piangevo per la macchina che era fuori - korrekter_com : Grandine come noci nella notte a Pramaggiore, Venezia 25.5.2022 | KORREKTER! - mariefrancois94 : RT @quotidianopiem: Maltempo, grandine grossa come palline da golf in provincia di Cuneo: un rischio per persone e colture - SpallettaAP : @rabiotmachia Udogie sarebbe un colpo interessante ma non è un terzino, se lo metti nei 4 di difesa probabilmente f… -