Giarrusso, Di Maio: “Chi se ne va non cambia niente nel Movimento” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Io penso che se c’è qualcosa su cui non siamo d’accordo sul Movimento, in generale lo dico, se qualcuno non è d’accordo può restare nel Movimento e portare avanti le sue idee. Chi se ne va sostanzialmente non cambia niente nel Movimento 5 stelle”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, commentando la decisione dell’eurodeputato Dino Giarrusso di lasciare il M5S (leggi l’articolo). Giarrusso, M5S: “Lo invitiamo a essere coerente con le idee che ha sempre manifestato: si dimetta da europarlamentare” “Apprendiamo con grande stupore dagli organi di stampa che Dino Giarrusso abbia lasciato il M5S – affermano, invece, fonti della delegazione del M5S al Parlamento Ue – e che si appresti a fondare un ennesimo partito. Lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Io penso che se c’è qualcosa su cui non siamo d’accordo sul, in generale lo dico, se qualcuno non è d’accordo può restare nele portare avanti le sue idee. Chi se ne va sostanzialmente nonnel5 stelle”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, commentando la decisione dell’eurodeputato Dinodi lasciare il M5S (leggi l’articolo)., M5S: “Lo invitiamo a essere coerente con le idee che ha sempre manifestato: si dimetta da europarlamentare” “Apprendiamo con grande stupore dagli organi di stampa che Dinoabbia lasciato il M5S – affermano, invece, fonti della delegazione del M5S al Parlamento Ue – e che si appresti a fondare un ennesimo partito. Lo ...

