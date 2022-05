È rinnovabile per tutta la vita, il reddito di cittadinanza diventa una rendita (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Il reddito di cittadinanza è una riforma complessa, perché è fondata su un patto di lavoro, un patto di formazione e un meccanismo di inclusione sociale». Era il 4 febbraio 2019 quando l'allora premier Giuseppe Conte usava queste parole per presentare la misura bandiera del Movimento 5 Stelle. I beneficiari lo avrebbero dovuto percepire per 18 mesi, durante i quali sarebbero stati aiutati a trovare lavoro. Se non ce l'avessero fatta, avrebbero potuto ottenere un rinnovo di ulteriori 18 mesi. Tre anni in tutto, un tempo sufficiente per uscire da una situazione di difficoltà grazie all'aiuto dello Stato. Nessuno prendeva in considerazione l'ipotesi che il Rdc sarebbe diventato una misura strutturale senza fine. Invece, è andata proprio così. Secondo l'ultimo report dell'Inps di febbraio scorso, il 70% dei nuclei familiari «esordienti» ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Ildiè una riforma complessa, perché è fondata su un patto di lavoro, un patto di formazione e un meccanismo di inclusione sociale». Era il 4 febbraio 2019 quando l'allora premier Giuseppe Conte usava queste parole per presentare la misura bandiera del Movimento 5 Stelle. I beneficiari lo avrebbero dovuto percepire per 18 mesi, durante i quali sarebbero stati aiutati a trovare lavoro. Se non ce l'avessero fatta, avrebbero potuto ottenere un rinnovo di ulteriori 18 mesi. Tre anni in tutto, un tempo sufficiente per uscire da una situazione di difficoltà grazie all'aiuto dello Stato. Nessuno prendeva in considerazione l'ipotesi che il Rdc sarebbeto una misura strutturale senza fine. Invece, è andata proprio così. Secondo l'ultimo report dell'Inps di febbraio scorso, il 70% dei nuclei familiari «esordienti» ...

