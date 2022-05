Chi sono i bambini morti nella strage di Uvalde, in Texas (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una bimba di 10 anni, uno di 8 anni, una maestra di 40 anni. sono solo tre delle vittime della strage di Uvalde, in Texas, dove Salvador Ramos, un ragazzo di 18 anni, è accusato di aver ucciso almeno 21 persone in una scuola elementare. Al momento sono 19 bambini e 2 maestre le vittime della strage. Questo il bilancio aggiornato dal senatore del Texas Roland Gutierrez. Il killer di 18 anni, uno studente della Uvalde High School, è stato ucciso dagli agenti intervenuti sul porto. “sono stanco – ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden -, dobbiamo agire sulle armi. Queste carneficine avvengono soltanto negli Usa”. Texas, nella strage di ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una bimba di 10 anni, uno di 8 anni, una maestra di 40 anni.solo tre delle vittime delladi, in, dove Salvador Ramos, un ragazzo di 18 anni, è accusato di aver ucciso almeno 21 persone in una scuola elementare. Al momento19e 2 maestre le vittime della. Questo il bilancio aggiornato dal senatore delRoland Gutierrez. Il killer di 18 anni, uno studente dellaHigh School, è stato ucciso dagli agenti intervenuti sul porto. “stanco – ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden -, dobbiamo agire sulle armi. Queste carneficine avvengono soltanto negli Usa”.di ...

