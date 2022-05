Canon | presentate le nuove mirrorless R7 e R10

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Copo tanta attesapresenta leR7 e R10 ed insieme, anche due nuovi obiettivi compatibilipresenta i nuovi modelli EOS R7 ed EOS R10, le sue prime fotocamereAPS-C EOS R che coniugano i vantaggi del sistema EOS R con quelli dei sensori in formato APS-C. La nuovaEOS R7- si presenta come sostituta naturale della EOS 7D, ormai da anni fuori produzione e soddisfa le esigenze di coloro che si dedicano alla fotografia sportiva e naturalistica grazie all’ampia portata del sensore APS-C. La nuovaEOS R10 è pensata per inserirsi all’interno della facia delle APS-C 850D e 90D. Si presenta come una fotocamera versatile, capace di creare immagini di altissima qualità sia per quanto riguarda gli scatti fotografici che per la ...