Boxe | Europei 202 | Federico Serra avanza facilmente ai quarti | troppa differenza di livello con il turco Demir

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 maggio 2022)si qualifica con estrema facilità per idi finale dei 51 kg aglidi2022 che si stanno svolgendo nella capitale dell’Armenia, Yerevan. Il pugile italiano si impone per decisione unanime dei giudici nei confronti delRamazan, del tutto inconsistente per ildel pugile tricolore. Dopo due soli secondi dall’iniziomanda al tappetoprima che questi abbia il tempo di rendersi conto di dov’è. Ilviene contato una prima volta, poi una seconda, poi inizia a provare a opporre resistenza. Il destro di, però, fa danni ogni volta che entra., Salvatore Cavallaro travolge Bartl: lo manda al tappeto e ...