AMD: La CPU Ryzen 7000 a 16 core di raggiunge i 5,5 GHz (Di mercoledì 25 maggio 2022) La CPU Ryzen 7000 a 16 core di AMD raggiunge i 5,5 GHz su diversi thread nella demo di gioco In un recente live streaming, il direttore del marketing tecnico di AMD, Robert Hallock, ha discusso tutti i dettagli sul chip Ryzen 7000 (Raphael) che il produttore di chip ha utilizzato in una recente demo di gioco del Computex 2022. Secondo Hallock, il processore Zen 4 a 16 core, che dovrebbe essere il Ryzen 9 7950X, ha operato alla velocità di clock massima di boost di 5,5 GHz su diversi thread senza overclocking o dissipatori sub-ambient. Il chip funzionava completamente di serie e aumentava fino a 5,5 GHz in modo naturale. AMD: ha eseguito una demo di gioco al Computex 2022 Per ricapitolare rapidamente, AMD ha eseguito una demo di gioco di un ...

