Allarme Covid, a spaventare non è solo il virus. In aumento anche i casi di disturbi psichiatrici (Di mercoledì 25 maggio 2022) Allarme Covid, a spaventare gli italiani non è più solo il virus. In aumento soprattutto fra i giovani anche i casi di disturbi psichiatrici. I dettagli. La pandemia da coronavirus… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 25 maggio 2022), agli italiani non è piùil. Insoprattutto fra i giovanidi. I dettagli. La pandemia da corona… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Giorgiolaporta : Tra 289 giorni si dovrebbe votare per le #ElezioniPolitiche. Tra #Covid, #Ucraina e #vaiolodellescimmie, ci sono qu… - mummy53690440 : Fuori di testa per il Covid, allarme dei medici: «Con la pandemia +30% patologie mentali e gli psichiatri sono poch… - VisconteLauzun : @ProfMBassetti Il messaggio che il PD e Il M5S non vogliono mollare la mascherina per non delegittimare la loro pol… - infoitsalute : Fuori di testa per il Covid, allarme dei medici: «Con la pandemia +30% patologie mentali e gli psichiatri sono - davidedesario : Fuori di testa per il Covid, allarme dei medici: «Con la pandemia +30% patologie mentali e gli psichiatri sono poch… -