Von der Leyen: "L'intesa sul petrolio non sarà al summit Ue" (Di martedì 24 maggio 2022) BRUXELLES – "Non mi aspetto" che ci sia un'intesa sull'embargo al petrolio al vertice europeo della prossima settimana, "è inutile dare false aspettative". E' quanto ha sottolineato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un'intervista a Politico dal forum di Davos rilasciata poco dopo la lettera dell'Ungheria al presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. "C'è un elemento politico da discutere, ovvero quanto gli altri 26 Paesi membri vogliono concedere all'Ungheria in fatto di investimenti, ma le principali difficoltà sono tecniche e ne stiamo parlando in questi giorni", ha aggiunto von der Leyen. "Noi stiamo discutendo dei Paesi senza sbocco sul mare che necessitano di forniture alternative tramite gasdotti, quindi bisogna parlare degli investimenti nei gasdotti, per aumentare l'offerta, e stiamo discutendo ...

