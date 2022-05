Uomini e Donne, pesanti accuse di un Cavaliere: “Mi ha minacciato!” (Di martedì 24 maggio 2022) Durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne, tra alcuni protagonisti del Trono Over sono volate pesanti accuse. Alessandro Vicinanza, ex frequentazione di Ida Platano, ha rivelato che dietro le quinte un altro Cavaliere lo ha minacciato. “Mi ha minacciato” – Seduto al centro dello studio, Alessandro ha voluto fare una spiazzante confessione a Maria L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Durante una delle ultime puntate di, tra alcuni protagonisti del Trono Over sono volate. Alessandro Vicinanza, ex frequentazione di Ida Platano, ha rivelato che dietro le quinte un altrolo ha minacciato. “Mi ha minacciato” – Seduto al centro dello studio, Alessandro ha voluto fare una spiazzante confessione a Maria L'articolo

Advertising

fleinaudi : Oggi, a casa dei liberali, la Prima Viceministra degli Esteri Ucraina con delega all'integrazione europea… - matteosalvinimi : Milano, infastidisce i clienti di un bar e poi dà in escandescenze per strada minacciando di ferirsi. Fermato con l… - gualtierieurope : Buon lavoro ai nuovi 160 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che entrano in servizio. Donne e uomini che s… - cheipirigna : @AsmoEdit @good4sara @DovAnachronos @aslkpoqw9 nessuna ha detto che se fosse fatto da donne nei confronti di uomini sarebbe giusto - cheipirigna : @AsmoEdit @good4sara @DovAnachronos @aslkpoqw9 ma se questa challenge esiste per prendere in giro donne e fare body… -