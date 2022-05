Umberto D’Aponte: chi è l’ex marito di Guendalina Tavassi uscito dal carcere (Di martedì 24 maggio 2022) Lo scorso Febbraio, Guendalina Tavassi, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi, aveva denunciato il marito, Umberto D’Aponte, per maltrattamenti e aggressioni. Al tempo aveva raccontato tutto ai suoi follower con un lungo sfogo su Instagram dicendo che le violenze avvenivano davanti ai loro figli, Chloe e Salvator. Ora l’annuncio della sorella di Umberto: “Adesso lui è a casa”. Le dichiarazioni della sorella Mery, la sorella di Umberto D’Aponte, ha condiviso su Instagram la notizia che riguarda il fratello, appena uscito dalla galera. “Finalmente lui è a casa e questo è quello che conta di più per noi. Ha bisogno di stare con i suoi affetti. Ho paura di dirlo a voce ma sono davvero felice”. Parole condivise anche in un video ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 maggio 2022) Lo scorso Febbraio,, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi, aveva denunciato il, per maltrattamenti e aggressioni. Al tempo aveva raccontato tutto ai suoi follower con un lungo sfogo su Instagram dicendo che le violenze avvenivano davanti ai loro figli, Chloe e Salvator. Ora l’annuncio della sorella di: “Adesso lui è a casa”. Le dichiarazioni della sorella Mery, la sorella di, ha condiviso su Instagram la notizia che riguarda il fratello, appenadalla galera. “Finalmente lui è a casa e questo è quello che conta di più per noi. Ha bisogno di stare con i suoi affetti. Ho paura di dirlo a voce ma sono davvero felice”. Parole condivise anche in un video ...

Advertising

infoitcultura : Guendalina Tavassi e Umberto D'Aponte, un'amore iniziato in treno e finito in tribunale: dopo 3 mesi il ragazz - infoitcultura : Guendalina Tavassi, chi è l'ex marito Umberto D'Aponte (e perché è finito in carcere)? Dall'amore in treno all - CorriereCitta : Umberto D’Aponte: chi è l’ex marito di Guendalina Tavassi uscito dal carcere - 24Trends_Italia : 1. Umberto d’aponte - 100mille+ 2. Striscione Milan - 20mille+ 3. Roberto Bolle - 10mille+ 4. Nadal - 10mille+ 5. C… - occhio_notizie : Umberto D'Aponte esce dal carcere, Guendalina preoccupata per i figli?? -