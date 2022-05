Ucraina, Von der Leyen si allinea a Usa e Nato. Allontana la pace e spera nel cambio di regime: ‘Kiev deve vincere. Russi scelgano loro destino’ (Di martedì 24 maggio 2022) Ursula von der Leyen detta la linea dell’Unione europea, mette da parte la strategia promossa da Macron, Scholz e Draghi e sposta di nuovo il baricentro europeo sempre più verso Washington. Le ultime parole della presidente della Commissione europea, intervenuta al Forum di Davos, frenano le aspirazioni riguardanti una maggiore autonomia europea dagli Stati Uniti e dalla Nato, garantiscono che il Patto Atlantico sarà l’unica vera alleanza militare alla quale fare riferimento, nonostante il dibattito sulla Difesa comune in Ue, sostenuta dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e precisa che l’obiettivo finale del conflitto in Ucraina è la vittoria di Kiev, la sconfitta strategica di Putin e un ritorno al dialogo con Mosca “ma solo se torna ad essere una democrazia”. Posizioni sovrapposte a quelle del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Ursula von derdetta la linea dell’Unione europea, mette da parte la strategia promossa da Macron, Scholz e Draghi e sposta di nuovo il baricentro europeo sempre più verso Washington. Le ultime parole della presidente della Commissione europea, intervenuta al Forum di Davos, frenano le aspirazioni riguardanti una maggiore autonomia europea dagli Stati Uniti e dalla, garantiscono che il Patto Atlantico sarà l’unica vera alleanza militare alla quale fare riferimento, nonostante il dibattito sulla Difesa comune in Ue, sostenuta dal segretario generale della, Jens Stoltenberg, e precisa che l’obiettivo finale del conflitto inè la vittoria di Kiev, la sconfitta strategica di Putin e un ritorno al dialogo con Mosca “ma solo se torna ad essere una democrazia”. Posizioni sovrapposte a quelle del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Se la Russia democratica, ci sarà posto per lei' #ucraina #russia #putin #UkraineRussianWar… - Tg3web : C'è ancora la guerra in Ucraina al centro dei lavori del Forum economico di Davos. La presidente della Commissione… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Von der Leyen: “L’Ucraina deve vincere la guerra”. Mosca: “Reagiremo a strutture Na… - fattoquotidiano : Ucraina, Von der Leyen si allinea a Usa e Nato. Allontana la pace e spera nel cambio di regime: ‘Kiev deve vincere.… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ucraina, Von Der Leyen “Dall’Ue 10 mld per l’assistenza finanziaria” - -