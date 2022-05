Texas, sparatoria nella scuola elementare: uccisi 14 bambini e un insegnante. Morto l'attentatore: è un 18enne (Di martedì 24 maggio 2022) Strage in una scuola negli stati uniti. Sono i 15 morti di una sparatoria in una scuola elementare del Texas: 14 studenti e un insegnante. La strage è avvenuta in una scuola... Leggi su ilmattino (Di martedì 24 maggio 2022) Strage in unanegli stati uniti. Sono i 15 morti di unain unadel: 14 studenti e un. La strage è avvenuta in una...

Agenzia_Ansa : Due bambini morti e una decina feriti. E' il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare in Texas. L'uomo… - SkyTG24 : #Usa, sparatoria in una scuola elementare del Texas: morti e feriti - rtl1025 : ???? #Sparatoria in una scuola elementare in #Texas, dove diversi studenti sono stati trasportati in ospedale. Lo riportano i media americani - Titty66Santa : RT @co_crescimbeni: Texas, 15 morti nella sparatoria in una scuola elementare. L’orrore - chiaralp2 : RT @co_crescimbeni: Texas, 15 morti nella sparatoria in una scuola elementare. L’orrore -