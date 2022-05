Tarallo | “De Laurentiis punzecchia i tifosi Gli insulti da parte del vicepresidente sono inaccettabili”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 24 maggio 2022) Carlo, commenta la stagione del Napoli non risparmiando alcune critiche verso la gestione della comunicazione dadel Calcio Napoli. Carlo, giornalista de ‘La Verità’ è intervenuto ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Un commento sulla stagione del Napoli. Si poteva fare di più? “Si poteva fare quello che era nelle nostra possibilità, cioè giocarcela fino alla fine. Magari non avremmo vinto comunque, ma abbiamo alzato bandiera bianca: a Empoli particolarmente, in modo clamoroso. É stata probabilmente una delle pagine più nere della storia del Napoli recente. Poi è cominciata una serie di dichiarazioni che hanno fatto male alla squadra. Vedo un po’ di calo a livello emotivo deinei confronti del Napoli”. Il ...