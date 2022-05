Rkomi giudice di X Factor? Gli ultimi rumor su giudici e conduzione

(Di martedì 24 maggio 2022) L’edizione 2022 di Xè alle porte e secondo glipotrebbe esserci anche. Ma andiamo con ordine. Le uniche certezze sono il ritorno di Fedez nel ruolo di giurato dopo anni di assenza ed i debutti di Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Bentornato al tavolo di X@Fedez! #XF2022 è ufficialmente iniziato. #XF2022 @SkyItalia @NOWTV It pic.twitter.com/4L3Itl1QjR — X(@XItalia) April 26, 2022 #AmbraAngiolinidi #XF2022 è tutto ciò che serviva al vostro mercoledì. E giovedì. E venerdì. E sabato… @skyitalia @nowtv it pic.twitter.com/SABNknfnv8 — X(@XItalia) May 4, 2022 .@dargendamico èdi #XF2022! Benvenuto nella famiglia di X ...

