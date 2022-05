Nuvole e schiarite | con qualche rovescio verso sera

Leggi su bergamonews

(Di martedì 24 maggio 2022) Martedì 24 maggio, con Simone Budelli del Centro meteo lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Una perturbazione atlantica si avvicinerà quest’oggi al Nord Italia, portando un aumento dell’instabilita atmosferica anche sulla nostra regione, per poi scivolare gradualmenteil mar Mediterraneo nella giornata di mercoledì. A seguire, tra giovedì e venerdì, temporaneo ritorno dell’alta pressione con tempo più stabile e temperature in aumento. Martedì 24 maggio 2022 Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso sui settori occidentali ma senza piogge. Nel corso del pomeriggio alternanza di annuvolamenti ema con rapido aumento della nuvolosità a partire da ovest, con rovesci e temporali sparsi dapprima sui settori occidentali in spostamentoest nel tardo ...